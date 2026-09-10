Rak staðreyndirnar ofan í fréttakonuna í beinni - Hafði ekki undirbúið sig

Jose Mourinho var ekki sérlega hrifinn af spurningu sem hann fékk eftir sigur Real Madrid á Inter í Meistaradeildinni.
Real vann leikinn 2-1 á Santiago Bernabeu og eftir leik var Mourinho mættur í viðtal. Þar sagði fréttakona við Portúgalann að það væri gott að sjá hann aftur í Meistaradeildinni og bætti við að það hefði nánast virst eins og hann hefði aldrei verið fjarri keppninni.
Mourinho var fljótur að leiðrétta hana.
„Ég spilaði hér á síðasta tímabili með Benfica,“ svaraði Mourinho og virtist lítt hrifinn af orðalagi spurningarinnar.
Svarið vakti nokkra athygli enda Mourinho þekktur fyrir að vera beinskeyttur í samskiptum sínum við fjölmiðla.
Portúgalinn var þó ánægðari með frammistöðu sinna manna gegn Inter. Real vann 2-1 í fjörugum leik þar sem Mourinho sagði sjálfur að úrslitin hefðu hæglega getað orðið mun markameiri.
🚨Journalist: "It’s nice to have you back in the Champions League here, it felt like you never left”
Mourinho: "I played last season here with Benfica" pic.twitter.com/Dr6EMHqroT
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 10, 2026