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DV
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Rak staðreyndirnar ofan í fréttakonuna í beinni - Hafði ekki undirbúið sig

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 11. september 2026 11:00

Jose Mourinho var ekki sérlega hrifinn af spurningu sem hann fékk eftir sigur Real Madrid á Inter í Meistaradeildinni.

Real vann leikinn 2-1 á Santiago Bernabeu og eftir leik var Mourinho mættur í viðtal. Þar sagði fréttakona við Portúgalann að það væri gott að sjá hann aftur í Meistaradeildinni og bætti við að það hefði nánast virst eins og hann hefði aldrei verið fjarri keppninni.

Mourinho var fljótur að leiðrétta hana.

„Ég spilaði hér á síðasta tímabili með Benfica,“ svaraði Mourinho og virtist lítt hrifinn af orðalagi spurningarinnar.

Svarið vakti nokkra athygli enda Mourinho þekktur fyrir að vera beinskeyttur í samskiptum sínum við fjölmiðla.

Portúgalinn var þó ánægðari með frammistöðu sinna manna gegn Inter. Real vann 2-1 í fjörugum leik þar sem Mourinho sagði sjálfur að úrslitin hefðu hæglega getað orðið mun markameiri.

 

 

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