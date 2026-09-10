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DV
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Ótrúleg eign seldist á yfir 200 milljónir - Draumur hestamannsins

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Fimmtudaginn 10. september 2026 11:30

Stuart McCall, fyrrverandi leikmaður Everton, Rangers, Bradford og Sheffield United, hefur selt glæsilegt sveitasetur sitt í Skotlandi. Það er vakin athygli á þessu í breskum miðlum í dag.

Hinn 62 ára gamli McCall og eiginkona hans keyptu húsið árið 2012 fyrir 850 þúsund pund en það var nú auglýst til sölu fyrir meira en 1,275 milljónir punda. Samkomulag um sölu hefur náðst.

Eignin stendur á 28 akra landeign og þar eru meðal annars sex svefnherbergi, silungatjörn, sérstakt reiðsvæði, fjöldi hesthúsa og lítill fótboltavöllur.

Myndir af eigninni má sjá hér að neðan. 

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