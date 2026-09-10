Opið bréf Höskuldar til Kópavogsbúa vekur athygli - „Hversu sjaldgæf og einstök svona augnablik eru“

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, hefur sent frá sér opið bréf til stuðningsmanna félagsins og Kópavogsbúa fyrir bikarúrslitaleikinn gegn Aftureldingu á Laugardalsvelli í dag.
Höskuldur rifjar þar upp bikarúrslitin árið 2009 þegar Breiðablik lagði Fram að velli eftir vítaspyrnukeppni. Hann var þá 15 ára gamall í stúkunni og segir þann leik hafa haft mikil áhrif á sig.
„Fyrir mig persónulega varð þessi bikarúrslitaleikur, 3. október 2009, íkveikjan að þeirri löngun og því drifi að komast einn daginn sjálfur á þetta svið með mínum uppeldisklúbbi,“ skrifar Höskuldur.
Hann segir að það hafi tekið sig 14 keppnistímabil að fá tækifærið til að leika sjálfur til úrslita með Breiðabliki.
„Það segir kannski allt sem segja þarf um hversu sjaldgæf og einstök svona augnablik eru.“
Höskuldur hvetur stuðningsmenn Breiðabliks til að fjölmenna á Laugardalsvöll og láta vel í sér heyra.
„Mætið í grænu. Komið með læti. Komið með stuð. Sigrum baráttuna um stemninguna í stúkunni og verið okkar „tólfti maður“ inni á vellinum.“
Hann lýkur bréfinu á orðunum: „Sjáumst á Laugardalsvelli á morgun – og skrifum næsta kafla í sögu Blikasamfélagsins saman!“