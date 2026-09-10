Óeirðir brutust út og bitnuðu á heilbrigðisstarfsfólki - Karlmaður verður kærður

Mikil hópslagsmál brutust út eftir áhugamannaleik í Síle um helgina og færðust átökin í kjölfarið inn á nærliggjandi sjúkrahús.
Myndbönd sýna fjölda leikmanna og áhorfenda slást inni á vellinum eftir að fólk úr stúkunni hljóp inn á völlinn og blandaði sér í átökin.
Nokkrir þeirra sem slösuðust voru fluttir á sjúkrahús skammt frá vellinum en ólætin héldu þar áfram. Maður er sakaður um að hafa ruðst inn á bráðamóttökuna, haft í hótunum og ráðist á heilbrigðisstarfsfólk.
Lögregla var kölluð á vettvang og heilbrigðisyfirvöld hafa fordæmt árásina harðlega. Stefnt er að því að kæra manninn sem er sakaður um árásina á starfsfólkið.
Ekki hefur verið upplýst um hversu margir slösuðust í slagsmálunum eða hvort einhver hafi verið handtekinn vegna átakanna á vellinum.