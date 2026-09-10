Ödegaard skaut á Carragher og Richards - Myndband

Martin Ödegaard skaut létt á Jamie Carragher og Micah Richards eftir sigur Arsenal á Napoli í Meistaradeildinni í gær.
Ödegaard skoraði sigurmark Arsenal undir lok leiksins og mætti í viðtal hjá CBS Sports eftir leik, þar sem Richards spurði hver væri í uppáhaldi hjá honum í sérfræðingateymi stöðvarinnar.
„Það er bara eitt svar við þessu,“ sagði Odegaard og Carragher svaraði um hæl: „Takk fyrir.“
„Það er bara ein alvöru goðsögn í þessu myndveri,“ bætti Odegaard þá við og vísaði augljóslega til Thierry Henry.
Odegaard dró þó aðeins í land síðar. „Nei, ég er að grínast. Jamie, þú ert í uppáhaldi hjá mér,“ sagði fyrirliði Arsenal léttur.
Umfjöllun CBS um Meistaradeildina með Kate Abdo, Carragher, Henry og Richards hefur notið gríðarlegra vinsælda, en hér að neðan má sjá viðtalið við Ödegaard.
"There's only one real legend in that studio." 🤣
Martin Ødegaard brought the jokes 😂 pic.twitter.com/dglkwBcSb4
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 9, 2026