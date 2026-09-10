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Nálgast endurkomu eftir 16 mánaða fjarveru

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 10. september 2026 13:49
Getty Images

Dejan Kulusevski nálgast loksins endurkomu á völlinn eftir að hafa verið frá keppni í 16 mánuði vegna þrálátra hnémeiðsla.

Þessi 26 ára gamli Svíi hefur ekki spilað síðan í maí 2025 og missti af öllu síðasta tímabili. Hann hóf æfingar með Tottenham á ný í byrjun september og Graham Potter, landsliðsþjálfari Svíþjóðar, segir endurkomu skammt undan.

„Hann er mjög nálægt því að snúa aftur. Ég er ótrúlega hrifinn af því hvernig hann hefur tekist á við meiðslin. Auðvitað verðum við að fara varlega með hann,“ sagði Potter.

Potter vonast til að Kulusevski geti verið með sænska landsliðinu í komandi landsleikjaglugga en ætlar fyrst að ræða við leikmanninn og læknateymi Tottenham.

„Það er erfitt að leggja nægilega mikla áherslu á hversu mikilvægt það er að fá Dejan aftur. Hann er heimsklassaleikmaður og það hjálpar okkur gríðarlega að hafa hann.“

Kulusevski hefur gengist undir tvær aðgerðir vegna brjóskmeiðsla í hægra hné. Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, segir hann hafa fundið fyrir smávægilegum óþægindum eftir endurkomuna á æfingar en bataferlið sé áfram á réttri leið.

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