Mun fá boð um nýjan og lengri samning hjá United

Manchester United er tilbúið að bjóða Lisandro Martinez nýjan langtímasamning ef varnarmaðurinn nær að halda sér heilum og stendur sig vel á tímabilinu.
Argentínumaðurinn, sem er 28 ára, hefur átt við meiðsli að stríða á undanförnum árum og því vilja forráðamenn United sjá hvernig honum reiðir af á tímabilinu 2026-27 áður en gengið verður frá nýjum samningi.
Martinez hefur verið mikilvægur hluti af varnarlínu United þegar hann hefur verið heill og félagið er sagt vilja halda honum til lengri tíma.
Frammistaða hans og líkamlegt ástand á næstu mánuðum munu því ráða miklu um framhaldið.
Ef Martinez nær að spila reglulega og sýna sitt besta form er búist við að United hefji formlegar samningaviðræður.