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DV
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Meistaradeildin: United og Bayern mjög sannfærandi á heimavelli

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 10. september 2026 20:51
Bruno Fernandes - Youri Tielemans Getty Images

Manchester United og Bayern München unnu sannfærandi sigra í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

United lagði Sabah 4-0 á Old Trafford. Matheus Cunha kom heimamönnum yfir áður en Bruno Fernandes og Benjamin Sesko bættu við mörkum fyrir hlé. Lisandro Martínez skoraði síðan fjórða markið í síðari hálfleik.

Bayern vann Bodø/Glimt einnig 5-0. Jamal Musiala braut ísinn skömmu eftir hlé áður en Harry Kane, Alphonso Davies og Michael Olise setti svo tvö síðustu.

Como vann athyglisverðan 4-1 sigur á RB Leipzig. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao og Maximo Perrone skoruðu fyrir ítalska liðið en Andrija Maksimović minnkaði muninn fyrir Leipzig.

PSV og Shakhtar Donetsk gerðu 1-1 jafntefli, líkt og Fenerbahçe og Roma. Bryan Cristante kom Roma yfir en Archie Brown jafnaði fyrir Fenerbahçe.

Lens vann svo dramatískan 2-3 sigur á Slavia Prag á útivelli.

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