Meistaradeildin: United og Bayern mjög sannfærandi á heimavelli

Manchester United og Bayern München unnu sannfærandi sigra í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
United lagði Sabah 4-0 á Old Trafford. Matheus Cunha kom heimamönnum yfir áður en Bruno Fernandes og Benjamin Sesko bættu við mörkum fyrir hlé. Lisandro Martínez skoraði síðan fjórða markið í síðari hálfleik.
Bayern vann Bodø/Glimt einnig 5-0. Jamal Musiala braut ísinn skömmu eftir hlé áður en Harry Kane, Alphonso Davies og Michael Olise setti svo tvö síðustu.
Como vann athyglisverðan 4-1 sigur á RB Leipzig. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao og Maximo Perrone skoruðu fyrir ítalska liðið en Andrija Maksimović minnkaði muninn fyrir Leipzig.
PSV og Shakhtar Donetsk gerðu 1-1 jafntefli, líkt og Fenerbahçe og Roma. Bryan Cristante kom Roma yfir en Archie Brown jafnaði fyrir Fenerbahçe.
Lens vann svo dramatískan 2-3 sigur á Slavia Prag á útivelli.