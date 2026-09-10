Markvörður Liverpool fær væna sekt fyrir að tryllast úr reiði

Alisson Becker hefur verið sektaður um átta þúsund pund fyrir ósæmilega hegðun eftir 2-2 jafntefli Liverpool gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í síðasta mánuði.
Brasilíski markvörðurinn var afar ósáttur við vítaspyrnu sem Forest fékk í leiknum eftir að Neco Williams fór niður í teignum. Morgan Gibbs-White skoraði úr vítinu.
Eftir leik sást Alisson sparka í töflu fjórða dómarans á leið sinni inn í göngin.
Enska knattspyrnusambandið staðfesti á fimmtudag að Alisson hefði viðurkennt ákæruna og fengið hefðbundna refsingu.
Það merkilega er að nefnd ensku úrvalsdeildarinnar sem fer yfir lykilatvik í leikjum komst síðar að þeirri niðurstöðu að ekki hefði átt að dæma vítið.
Nefndin taldi að snerting Alisson við Williams hefði verið óhjákvæmileg vegna hreyfingar markvarðarins og ekki nægilega gáleysisleg til að réttlæta vítaspyrnu.
VAR-dómarinn Michael Oliver var þó talinn hafa gert rétt í að grípa ekki inn í, þar sem ákvörðunin var ekki talin „augljós og skýr mistök“.
🚨 Alisson Becker has been fined £8,000 for misconduct during the match against Nottingham Forest z😳! pic.twitter.com/dEF2qDcjIX
— The Final Whistle (@Rufus_45) September 10, 2026