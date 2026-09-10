Liverpool ætlar að kaupa miðjumann sem gæti haft áhrif á Mac Allister

Liverpool hyggst styrkja miðjuna næsta sumar og það gæti haft áhrif á stöðu Alexis Mac Allister hjá félaginu.
Samkvæmt TalkSPORT eru forráðamenn Liverpool með áform um að fá inn annan miðjumann þegar félagaskiptaglugginn opnar næsta sumar.
Mac Allister, sem er 27 ára, gæti þar með færst neðar í goggunarröðinni á Anfield verði nýr leikmaður fenginn til félagsins.
Argentínski landsliðsmaðurinn hefur að undanförnu rætt opinberlega um framtíð sína hjá Liverpool og viðurkennt vonbrigði yfir því að hafa ekki verið boðinn nýr samningur.
Hann á enn tvö ár eftir af núverandi samningi sínum.
Framtíð Mac Allister gæti því orðið töluvert umræðuefni á næstu mánuðum, sérstaklega ef Liverpool heldur áfram áformum sínum um að styrkja miðjuna.