Krefst þess að Tottenham rifti samningi sínum - Vill fara frítt heim

Richarlison vill að Tottenham rifti samningi hans svo hann geti gengið til liðs við Vasco í Brasilíu á frjálsri sölu.
Samkvæmt Globo er hinn 29 ára gamli Brasilíumaður afar ósáttur eftir að Roberto De Zerbi skildi hann eftir utan 25 manna leikmannahóps Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.
Richarlison, sem var markahæsti leikmaður Tottenham á síðasta tímabili með ellefu mörk, náði ekki að tryggja sér félagaskipti áður en glugginn lokaði og æfir nú einn.
Lögmenn hans eru sagðir undirbúa beiðni fyrir dómstólum um að samningi hans verði rift, en hann rennur út í lok tímabilsins.
Richarlison hafði áður vonast eftir endurkomu til Everton í skiptum fyrir Iliman Ndiaye, en ekkert varð af þeim félagaskiptum.
De Zerbi sagði í síðustu viku að Richarlison hefði sjálfur hafnað viðræðum um nýjan samning í sumar.
„Ég er leiður hans vegna en við verðum að snúa blaðinu við,“ sagði De Zerbi.
Richarlison er sagður vilja spila með Vasco út árið 2026 áður en hann skoðar næstu skref á ferlinum.