Heimskulegar ákvarðanir hafa einkennt líf hans: Á sjö börn - Framhjáhöld og nekt á almannafæri

Kyle Walker hefur í gegnum árin verið mikið í sviðsljósinu utan vallar og einkalíf hans hefur ítrekað ratað í breska fjölmiðla.
Mest hefur verið fjallað um samband hans við Annie Kilner og framhjáhöld sem hafa valdið miklum erfiðleikum í fjölskyldulífi hans.
Walker átti í sambandi við fyrirsætuna Lauryn Goodman þegar hann og Kilner voru tímabundið aðskilin árið 2019. Goodman eignaðist son þeirra, Cairo, í apríl 2020. Walker og Kilner tóku síðar saman á ný og giftu sig árið 2021.
Síðar kom í ljós að Walker hafði einnig eignast annað barn með Goodman, dótturina Kinara. Goodman greindi Kilner frá þessu með skilaboðum í lok árs 2023. Málið leiddi til nýrra deilna og tímabundins aðskilnaðar Walker og Kilner.
Walker hefur síðar viðurkennt opinberlega að hafa tekið slæmar ákvarðanir í einkalífi sínu. Hann og Kilner hafa náð sáttum og eignuðust sitt fimmta barn saman í fyrra.
Helstu deilumál Walker utan vallar
- 2019 – samband við Laura Brown: Fjölmiðlar greindu frá því að samband Walker og Kilner hefði farið í uppnám eftir meint framhjáhald hans með Lauru Brown.
- 2019–2020 – fyrsta barn með Lauryn Goodman: Walker átti stutt samband við Goodman meðan hann og Kilner voru aðskilin. Sonur þeirra, Cairo, fæddist árið 2020.
- 2020 – samkvæmi í útgöngubanni: Walker sætti mikilli gagnrýni eftir að hafa brotið sóttvarnareglur á tímum COVID-19. Fjölmiðlar greindu frá því að vænduskonur hefði verið mættar í samkvæmi og Manchester City tók málið til innri meðferðar.
- 2022–2024 – annað barn með Goodman: Walker eignaðist einnig dóttur með Goodman. Þegar Kilner komst að því varð málið opinbert og miklar deilur fylgdu í kjölfarið, meðal annars um fjárhagslegan stuðning og húsnæðismál barnanna.
- 2023 – atvik á bar: Öryggismyndavélar á bar í Manchester sýndu Walker í umdeildu atviki þar sem hann var sagður hafa kysst unga konu og tók lim sinn út. Lögregla rannsakaði málið á þeim tíma.
- 2013 – hláturgas: Snemma á ferlinum birtust myndir af Walker anda að sér nituroxíði úr blöðru. Hann baðst síðar opinberlega afsökunar.
Walker hefur sjálfur lýst sumum ákvörðunum sínum sem „heimskulegum“ og einkalíf hans hefur verið eitt umtalaðasta utanvallarmál enska boltans síðustu ár.