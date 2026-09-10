Hættir óvænt í landsliðinu - Ósáttur með það hvernig þjálfarinn kemur fram við sig

Noah Okafor, leikmaður Leeds United, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér í svissneska landsliðið á meðan Murat Yakin er landsliðsþjálfari.
Okafor, sem er 26 ára, var í leikmannahópi Sviss á heimsmeistaramótinu en kom aðeins við sögu sem varamaður gegn Alsír.
„Þetta er erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum. Ég hef ákveðið að stíga til hliðar frá landsliðinu þar til annað kemur í ljós,“ skrifaði Okafor á Instagram.
Hann lagði áherslu á að ákvörðunin tengdist ekki litlum spilatíma.
„Hlutir gerðust sem særðu mig mikið. Traust var brotið og loforð voru ekki efnd.“
Okafor sagðist bera virðingu fyrir störfum Yakin og árangri hans með landsliðið, en hann teldi grunninn að samstarfinu ekki lengur vera til staðar.
„Ég vil ekki sérmeðferð. Aðeins gagnkvæma virðingu og traust, en ég sé ekki þann grundvöll næstu árin.“
Svissneska knattspyrnusambandið hefur staðfest ákvörðun Okafor og segist virða hana.