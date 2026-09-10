Haaland uppljóstrar um aukaæfingar sem hann hefur stundað undanfarið

Erling Haaland hefur upplýst hvað liggur að baki góðu gengi hans í skallamörkum á þessu tímabili.
Manchester City framherjinn hefur skorað fimm mörk það sem af er tímabili og þrjú þeirra hafa komið með skalla. Hann segir aukna áherslu á æfingar með föður sínum, Alfie Haaland, hafa skilað árangri.
„Fyrir tveimur dögum var ég að æfa með pabba í garðinum. Ég hef unnið mikið í skallatækninni minni,“ sagði Haaland.
Norðmaðurinn skoraði tvö mörk í 2-0 sigri City á Porto í Meistaradeildinni á þriðjudag og annað þeirra kom með skalla.
„Ég hef bætt þetta gríðarlega mikið og þetta er orðið að styrkleika í mínum leik. Mikið af þessu snýst um reynslu og tímasetningu.“
Haaland hefur nú skorað 302 mörk á félagsliðsferlinum og 37 þeirra hafa komið með skalla. Hann verður í eldlínunni á sunnudag þegar Manchester City heimsækir Manchester United í stórleik ensku úrvalsdeildarinnar.