Giggs segir United halda á gimsteini - Ráðleggur honum að hugsa svona

Ryan Giggs telur að hinn 15 ára gamli JJ Gabriel hjá Manchester United sé einstakur hæfileiki og segir hann minna sig á Wayne Rooney.
Gabriel hefur vakið mikla athygli í yngri liðum United og lék með aðalliðinu á undirbúningstímabilinu gegn Atletico Madrid. Hann gæti orðið yngsti leikmaður í sögu félagsins ef hann fær tækifæri á næstunni.
Rio Ferdinand lýsti því fyrir Giggs hversu yfirvegaður Gabriel hefði verið á æfingu með aðalliðinu þrátt fyrir ungan aldur.
„Þetta hljómar eins og Wayne, er það ekki?“ sagði Giggs og vísaði til hugarfars Rooney.
Giggs hvatti þó Gabriel til að flýta sér hægt. „Stundum þarftu að vera þolinmóður. Þú þarft að spila leiki og það er erfitt ef þú ert í aðalliðshópnum, en þú þarft líka mínútur á vellinum.“
Giggs telur United vera rétta staðinn fyrir Gabriel. „Þetta er eins konar kynslóðahæfileiki. Það er engin ástæða til að senda hann á lán. Hann er á besta staðnum.“
Gabriel verður 16 ára þann 6. október.