Gerrard ósáttur með miðjumann Liverpool og ummæli hans

Steven Gerrard segir að Alexis Mac Allister sé afar mikilvægur fyrir Liverpool en gagnrýndi miðjumanninn fyrir að ræða opinberlega um óánægju sína með samningsstöðuna.
Mac Allister sagði fyrir leik Liverpool gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni að hann væri „mjög sorgmæddur“ yfir því að hafa ekki fengið nýjan samning, sérstaklega eftir að Dominik Szoboszlai og Ryan Gravenberch framlengdu.
„Ég er mikill aðdáandi Alexis Mac Allister. Hann hefur verið mjög góður fyrir Liverpool,“ sagði Gerrard við TNT Sports.
Gerrard telur að Liverpool ætti að halda honum. „Ef hann nær stöðugri frammistöðu út tímabilið held ég að Liverpool muni bjóða honum nýjan samning. Ég held raunar að Liverpool þurfi á honum að halda.“
Hann var þó ekki hrifinn af því að Mac Allister skyldi ræða málið opinberlega. „Tímasetningin í gær hjálpaði ekki að mínu mati. Þetta er eitthvað sem hann þarf að ræða við stjórann í einrúmi og vinna í á bak við tjöldin.“
Mac Allister viðurkenndi að möguleikar hefðu verið á brottför í sumar en sagðist telja sig vera hjá rétta félaginu.
Hann á enn tvö ár eftir af samningi sínum við Liverpool.