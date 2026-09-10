Gefur vísbendingar um framtíð sína hjá Liverpool

Ronald Araujo segist strax vera farið að líða vel hjá Liverpool eftir komuna frá Barcelona í sumar.
Úrúgvæinn er á láni hjá Liverpool út tímabilið og átti flottan leik í 2-1 sigri á Atletico Madrid í Meistaradeildinni í gær. Hann lagði meðal annars upp mark Dominik Szoboszlai.
„Mér líður mjög vel hérna. Ég er mjög ánægður hjá Liverpool,“ sagði Araujo við eftir leik.
Hinn 27 ára gamli Araujo hefur byrjað vel á Anfield og nýtist Andoni Iraola bæði sem miðvörður og hægri bakvörður.
„Ég nýt þess að vera hér og vil halda áfram að hjálpa liðinu,“ sagði Araujo enn fremur.
Liverpool hefur kauprétt á Araujo fyrir 47 milljónir punda og haldi hann áfram á sömu braut gæti félagið ákveðið að festa kaup á honum næsta sumar.