Enska stórliðið til í að bjóða leikmann í skiptum fyrir Kone

Chelsea ætlar að reyna aftur við Manu Kone, miðjumann Roma, í janúar og gæti reynt að senda Jamie Gittens á móti.
Chelsea ræddi við Roma um Kone undir lok félagaskiptagluggans en félögin náðu ekki samkomulagi. Chelsea sneri sér þá að Lamine Camara hjá Monaco en þau kaup féllu um sjálf sig á síðustu stundu.
Roma hafði þá áhuga á Gittens og gæti hann nú orðið hluti af viðræðunum um Kone. Gittens óskaði sjálfur eftir að yfirgefa Chelsea í sumar vegna lítils spilatíma en Roma vildi aðeins fá hann á láni.
Kone var sagður áhugasamur um að ganga til liðs við Chelsea og eru kaup á miðjumanni forgangsmál hjá félaginu eftir 125 milljóna punda sölu á Enzo Fernandez til Manchester City undir lok gluggans.