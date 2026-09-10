Ekki ólíklegt að Newcastle selji næsta sumar þrátt fyrir nýjan samning

Newcastle United gæti enn ákveðið að selja Lewis Hall næsta sumar þrátt fyrir að vinstri bakvörðurinn sé sagður hafa samþykkt nýjan samning við félagið.
Samkvæmt TalkSPORT hefur hinn 22 ára gamli enski landsliðsmaður samþykkt samning sem gildir til ársins 2031.
Það útilokar þó ekki mögulega sölu hans þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný næsta sumar.
Hall hefur að undanförnu verið orðaður við Manchester United, sem hefur verið að skoða möguleika sína í stöðu vinstri bakvarðar.
Newcastle virðist því hafa tryggt sér sterka samningsstöðu með nýjum langtímasamningi við leikmanninn, en framtíð hans hjá félaginu er engu að síður ekki talin algjörlega trygg.
Hall verður því mögulega áfram á radarnum hjá United.