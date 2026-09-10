Athyglisverðir stuðlar veðbanka fyrir bikarúrslitin - Lengjudeildarliðið á góðan möguleika

Það er rúmlega helmingslíkur á að Breiðablik verði bikarmeistari karla annað kvöld en rúmlega 30 prósent líkur á að Lengjudeildarlið Aftureldingar vinni úrslitaleikinn.
Þetta segja veðbankar fyrir áhugaverða rimmu liðanna annað kvöld. Breiðablik, sem hefur barist um Íslandsmeistaratitilinn síðustu ár, hefur verið í tómu brasi í Bestu deildinni undanfarnar vikur.
Afturelding er jafnframt á flugi og tryggði liðið sér sigur í Lengjudeildinni á dögunum, aðeins ári eftir fall úr deild þeirra Bestu.
Það er mikið undir annað kvöld. Ekki aðeins bikartitillinn sjálfur heldur Evrópudeildarsæti á næstu leiktíð, sem þýðir að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi og þeir fjármunir sem því fylgja.
Á Lengjunni er stuðull á sigur Breiðabliks 1,93 en 3,06 á Aftureldingu. Stuðullinn á jafntefli og að það þurfi að grípa til framlengingar er 4,09.
Leikurinn á morgun hefst klukkan 19 og er að sjálfsögðu leikið í Laugardalnum.