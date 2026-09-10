Arteta að skrifa undir - Fær væna launahækkun

Mikel Arteta er nálægt því að skrifa undir nýjan langtímasamning við Arsenal. BBC segir viðræður hafa tekið góðum framförum að undanförnu.
Núverandi samningur Spánverjans rennur út eftir níu mánuði en fullvissa ríkir hjá Arsenal um að hann framlengi. Arteta hefur sjálfur tekið af allan vafa um framtíð sína.
„Vilji minn er klárlega að vera hér og ég er mjög ánægður. Mér finnst félagið vilja það sama og þess vegna hefur enginn miklar áhyggjur af stöðunni,“ sagði Arteta á dögunum.
Arteta fær umtalsverða launahækkun og verður einn launahæsti knattspyrnustjóri heims. Núverandi samningur tryggir honum tíu milljónir punda á ári auk fimm milljóna fyrir að koma Arsenal í Meistaradeildina.
Hinn 44 ára gamli Arteta hefur stýrt Arsenal frá desember 2019 og er nú langlífasti starfandi stjórinn í ensku atvinnumannadeildunum. Hann gerði Arsenal að Englandsmeisturum á síðasta tímabili, í fyrsta sinn í 22 ár.