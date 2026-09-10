30 félög vildu leikmann sem valdi Liverpool - Svaf varla í margar vikur

Liverpool hafði betur gegn Manchester United, Chelsea og fjölda annarra stórliða í baráttunni um hinn 17 ára gamla Samuel Martinez.
Liverpool samdi við þennan sóknarsinnaða miðjumann sem kom frá Atletico Nacional í júlí fyrir 750 þúsund pund en hann gengur ekki formlega til liðs við félagið fyrr en næsta sumar, eftir að hann verður 18 ára.
Foreldrar Martinez segja alls um 30 félög hafa sýnt honum áhuga, þar á meðal Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United og Chelsea.
„Þetta var eins og draumur. Það voru 30 félög víðs vegar að úr heiminum á eftir honum og við sváfum varla í einn og hálfan mánuð. Það var hringt í okkur allan sólarhringinn,“ sagði Victoria Valencia, móðir hans.
Martinez tók sjálfur lokaákvörðunina.
„Við ræddum við alla en Samuel tók ákvörðunina. Hann fann fyrir tengingu við Liverpool og vildi fara þangað,“ sögðu þau.
Martinez hefur þegar skrifað undir fimm ára samning við Liverpool og notar næstu mánuði meðal annars til að bæta enskukunnáttu sína áður en hann flytur til Englands.