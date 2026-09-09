United og Liverpool fylgjast með þýska varnarmanninum

Liverpool og Manchester United hafa bæði áhuga á Malick Thiaw, varnarmanni Newcastle United, samkvæmt enskum blöðum.
Þýski landsliðsmaðurinn, sem er 25 ára, hefur vakið athygli stórliðanna tveggja en Newcastle hefur engan áhuga á að selja hann á þessari stundu.
Thiaw er því sagður vera á lista hjá bæði Liverpool og United þar sem félögin skoða möguleika sína á að styrkja varnarlínuna í framtíðinni.
Newcastle telur hins vegar leikmanninn mikilvægan hluta af sínum áætlunum og ætlar ekki að hlusta á tilboð eins og staðan er núna.
Það gæti því reynst erfitt fyrir Liverpool eða Manchester United að fá Þjóðverjann nema Newcastle breyti afstöðu sinni eða fái afar hátt tilboð fyrir varnarmanninn.