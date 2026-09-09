Trylltist úr gleði í beinni útsendingu - „Það ert þú“

Micah Richards gat vart leynt gleði sinni þegar Kylian Mbappe sagði hann vera uppáhaldssérfræðing sinn á CBS Sports eftir sigur Real Madrid á Inter Milan í Meistaradeildinni.
Mbappe kom í viðtal eftir 2-1 sigur Real þar sem hann skoraði annað marka liðsins. Richards var greinilega spenntur að fá Frakkann í þáttinn og hafði meira að segja samið stutt ljóð um hann.
Í lok viðtalsins spurði Richards Mbappe hver væri uppáhaldsmaður hans í sérfræðingateymi CBS.
„Ég verð að segja þú,“ svaraði Mbappe.
Richards stökk þá á fætur, fagnaði af miklum krafti og hljóp út úr myndverinu á meðan hann sagði að hann gæti nú hætt störfum.
Atvikið hefur farið víða á samfélagsmiðlum og vakið mikla kátínu.
Mbappe talaði einnig afar vel um Jose Mourinho, nýjan stjóra Real Madrid.
„Mourinho lætur mann finna að maður sé lifandi og sérstakur,“ sagði Mbappe og bætti við að Portúgalinn legði mikla áherslu á mikinn ákafa og skýr skilaboð til leikmanna.
Who's @KMbappe's favorite on the #UCLToday show?
Not sure @micahrichards is ever going to recover from this 😂 pic.twitter.com/bnFBwuXAp9
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026