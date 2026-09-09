Trúaða unnustan vekur mikla athygli í nýjum fötum - „Þetta er liturinn þinn“

Olivia Holder, kærasta Cole Palmer, hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti myndir af sér í rauðum klæðnaði.
Holder birti myndaseríu þar sem hún klæddist rauðu tvískiptu setti og gæddi sér meðal annars á jarðarberjum.
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Fylgjendur hennar voru fljótir að hrósa útlitinu og margir töldu rauðan lit fara henni sérstaklega vel.
„Þetta er liturinn þinn,“ skrifaði einn, á meðan annar sagði að hún yrði sífellt glæsilegri.
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Færslan hafði á skömmum tíma fengið nærri tvö þúsund „like“.
Olivia hefur verið dugleg að deila myndum úr lífi sínu í sumar og hefur einnig sýnt frá ferðalögum með Palmer.
Utan sviðsljóssins hefur Holder einnig rætt mikið um trú sína, en samkvæmt enskum fjölmiðlum skipar kristin trú stóran sess í lífi hennar.
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