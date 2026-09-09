Þrumuræða Mikaels um ástandið á Íslandi - „Gjörsamlega með hausinn upp í rassgatinu á sér“

Mikael Nikulásson fór hörðum orðum um fyrirkomulag Bestu deildar karla og Lengjudeildar karla í Þungavigtinni í dag.
Hann gagnrýndi sérstaklega að Lengjudeildinni ljúki mun fyrr en Bestu deildinni og sagðist ekki skilja hvers vegna tímabilið þar væri tveimur mánuðum styttra.
„Það munar tveimur mánuðum. Ég varð að koma með þetta, þetta er ekki neinstaðar svona í heiminum. Í hvaða heimi eru menn í Lengjudeildinni búnir, það eru leikir eftir í yngri flokkum," sagði Mikael en Lengjudeildinni er lokið fyrir utan úrslitakeppni þar sem fjögur lið taka þátt. Besta deildin klárast í lok október.
„Af hverju er Lengjudeildin að spila tveimur mánuðum skemur en úrvalsdeildin? Þetta er ótrúlegt, fólk er gjörsamlega með hausinn upp í rassgatinu á sér. Hvað mættu margir á ársþingið á Egilsstöðum? Á Ísafirði var þingið varla löglegt.“
Mikael sagði ekkert því til fyrirstöðu að spila lengur fram á haustið.
„Þetta er með ólíkindum, að þetta séu tveir mánuðir. Tímabilið er búið, þú getur alltaf spilað út september á Íslandi. Þetta er galið hvað þetta er mikið styttra tímabil.“
Hann beindi síðan spjótum sínum að stjórn Íslensks toppfótbolta. „Ég kíkti á stjórn Íslensk toppfótbolta í gær, þar er Heimir úr Víkinig, Samúel Samúelsson og Davíð Þór Viðarsson. Þetta eru menn sem eru vakandi og sofandi yfir boltanum, hvað ætlið þið að gera í þessu? Þeir geta klárað þetta. Hvað eruð þið að hugsa? Ætlið þið að eyðileggja íslenskan fótbolta.“
Mikael var einnig ósáttur við úrslitakeppnina í Bestu deildinni og bar hana saman við fyrirkomulagið í handbolta og körfubolta. Efri hlutinn verður ekki spennandi í ár en hart er barist í fallbaráttunni.
„Förum svo í þessa úrslitakeppni, væri karfan spennandi ef stigin færu með? Af hverju halda menn að úrslitakeppnin í handbolta og körfubolta sé spennandi. Hvað er úrslitakeppni? Það er útsláttarkeppni.“
Hann sagðist að lokum einfaldlega vera kominn með nóg af núverandi fyrirkomulagi.
„Ég er alveg komin með nóg af þessu, ég hef ekki áhuga á einum leik og það eru sjö vikur eftir af mótinu. Ég hef áhuga á íslenskum fótbolta. Menn mæta og ætla að gera úrslitakeppni, það er til að fjölga leikjum. Heldur þú að einhver græði á þessu og svo er þriggja vikna frí.“