Þróttur í góðri stöðu eftir fyrri leikinn í Njarðvík - Umdeilt atvik í upphafi leiks

Þróttur Reykjavík vann 1-0 sigur á Njarðvík í fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspils Lengjudeildarinnar.
Sigurður Egill Lárusson skoraði eina mark leiksins á 7. mínútu og tryggði Þrótti mikilvægt forskot fyrir síðari leikinn.
Njarðvíkingar voru þó afar ósáttir við stórt atvik strax á 3. mínútu. Oumar Diock slapp þá einn í gegn en Þórhallur, markvörður Þróttar, kom langt út úr teignum og stöðvaði hann.
Heimamenn kölluðu eftir broti og rauðu spjaldi en dómari leiksins lét leik halda áfram.
Aðeins nokkrum mínútum síðar kom svo mark Þróttar sem reyndist eina mark viðureignarinnar.
Njarðvík reyndi að jafna metin en gestirnir héldu hreinu og fara því með 1-0 forskot inn í síðari leikinn.
Allt er því enn opið í einvíginu en Þróttur stendur betur að vígi eftir fyrri viðureignina.