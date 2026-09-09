Þessar eru tilnefndar til Ballon d'Or - Unnið þrjú ár í röð en kemur ekki til greina nú

Tilnefningar til Gullboltans, Ballon d'or, í kvennaflokki hafa verið opinberaðar en alls koma 30 leikmenn til greina.
Ensku landsliðskonurnar Alessia Russo og Alex Greenwood eru á listanum. Russo varð þriðja í kjörinu í fyrra og skoraði 24 mörk í 40 leikjum fyrir Arsenal á síðasta tímabili.
Alexia Putellas er talin meðal sigurstranglegra leikmanna eftir að hafa hjálpað Barcelona að vinna Meistaradeildina. Aitana Bonmati, sem hefur unnið Gullboltann þrjú ár í röð, er hins vegar ekki tilnefnd eftir að hafa misst af stórum hluta tímabilsins vegna fótbrots.
Sigurvegarinn verður opinberaður þann 26. október.
Tilnefndar til Gullboltans 2026:
Selma Bacha (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Buhl (Bayern Munchen), Esmee Brugts (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (Club America), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Munchen), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi Leon (London City Lionesses), Lorena (Kansas City Current), Melvine Malard (Chelsea), Manaka Matsukubo (Chelsea), Vivianne Miedema (Manchester City), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (London City Lionesses), Wendie Renard (Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern Munchen), Caroline Weir (Lyon) og Tessa Wullaert (Como).