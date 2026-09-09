Svona er listi tilnefndra til Ballon d'Or í ár

Það var opinberað í gær hverjir eru tilnefndir til Gullboltans, Ballon d'Or, í ár. Alls koma 30 leikmenn til greina í karlaflokki.
Harry Kane er talinn sigurstranglegastur eftir ótrúlegt tímabil með Bayern Munchen þar sem hann skoraði 72 mörk í öllum keppnum. Lamine Yamal, Kylian Mbappe og Khvicha Kvaratskhelia eru einnig taldir líklegir til afreka.
Nokkur óvænt nöfn eru á listanum. Mexíkóinn Julian Quinones er tilnefndur í fyrsta sinn eftir að hafa skorað fjögur mörk á HM en hann leikur með Al-Qadsiah í Sádi-Arabíu. Sadio Mané, leikmaður Al-Nassr, er einnig á meðal þeirra 30.
Tilnefndir til Gullboltans 2026:
Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern Munchen), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Munchen), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mane (Al-Nassr), Marquinhos (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Joao Neves (PSG), Michael Olise (Bayern Munchen), Willian Pacho (PSG), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Vinicius Junior (Real Madrid) og Vitinha (PSG).