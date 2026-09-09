Stuðningsmenn Arsenal beðnir um að klæðast ekki litum félagsins á Ítalíu - Stungu mann með skrúfjárni fyrr á árinu

Arsenal hefur varað stuðningsmenn sína við því að klæðast treyju eða öðrum merkjum félagsins í Napólí fyrir leik liðsins gegn heimamönnum í Meistaradeildinni í kvöld.
Félagið ráðleggur stuðningsmönnum jafnframt að forðast miðborgina, ferðast ekki einir og safnast ekki saman í stórum hópum vegna hættu á árásum frá öfgafullum stuðningsmönnum Napoli.
Viðvörunin kemur meðal annars eftir að tveir stuðningsmenn Chelsea voru fluttir á sjúkrahús eftir árás í borginni fyrir Meistaradeildarleik í janúar. Annar þeirra hafði verið stunginn með skrúfjárni.
Stuðningsmenn Arsenal eiga að safnast saman við höfnina í Napólí og fara þaðan með lögreglufylgd á völlinn. Félagið mælir eindregið gegn því að þeir taki leigubíl eða almenningssamgöngur á leikinn.
Þá verður stuðningsmönnum Englandsmeistaranna haldið inni á leikvanginum í að minnsta kosti klukkustund eftir leik til að forðast átök fyrir utan hann.