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Stuðningsmenn Arsenal beðnir um að klæðast ekki litum félagsins á Ítalíu - Stungu mann með skrúfjárni fyrr á árinu

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 9. september 2026 10:00

Arsenal hefur varað stuðningsmenn sína við því að klæðast treyju eða öðrum merkjum félagsins í Napólí fyrir leik liðsins gegn heimamönnum í Meistaradeildinni í kvöld.

Félagið ráðleggur stuðningsmönnum jafnframt að forðast miðborgina, ferðast ekki einir og safnast ekki saman í stórum hópum vegna hættu á árásum frá öfgafullum stuðningsmönnum Napoli.

Viðvörunin kemur meðal annars eftir að tveir stuðningsmenn Chelsea voru fluttir á sjúkrahús eftir árás í borginni fyrir Meistaradeildarleik í janúar. Annar þeirra hafði verið stunginn með skrúfjárni.

Stuðningsmenn Arsenal eiga að safnast saman við höfnina í Napólí og fara þaðan með lögreglufylgd á völlinn. Félagið mælir eindregið gegn því að þeir taki leigubíl eða almenningssamgöngur á leikinn.

Þá verður stuðningsmönnum Englandsmeistaranna haldið inni á leikvanginum í að minnsta kosti klukkustund eftir leik til að forðast átök fyrir utan hann. 

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