Staðfest að kókaín var í blóði hans - Gæti fengið þunga refsingu

Cristian Volpato, 22 ára leikmaður Sassuolo og ástralska landsliðsins, gæti átt yfir höfði sér landsliðsbann eftir að annað lögreglupróf er sagt hafa staðfest kókaín í líkama hans.
Volpato var stöðvaður í umferðinni á Anzac Bridge í Sydney í júlí og hefur nú verið sektaður um 722 dali.
Leikmaðurinn hefur sagt knattspyrnusambandi Ástralíu að hann hafi aldrei tekið kókaín meðvitað. Samkvæmt fréttum skilaði hann neikvæðu prófi á einkarekinni heilsugæslustöð í Ástralíu og Sassuolo segir annað próf á Ítalíu einnig hafa verið neikvætt.
Lögreglan í New South Wales staðfesti hins vegar að annað munnvatnspróf hennar hefði verið jákvætt.
Knattspyrnusamband Ástralíu leitar nú sjálfstæðrar staðfestingar á niðurstöðunum. Málið gæti farið fyrir aganefnd sambandsins, sem hefur heimild til að setja Volpato í landsliðsbann. Engin knattspyrnuleg refsing hefur þó verið ákveðin.