Ósáttur með Arsenal í sumar - Var bannað að æfa með liðinu og fór

Gabriel Jesus hefur gagnrýnt Arsenal fyrir hvernig síðustu dagar hans hjá félaginu gengu fyrir sig áður en hann gekk til liðs við Barcelona.
Brasilíumaðurinn var ekki í leikmannahópi Arsenal í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins og fór síðan til Barcelona fyrir 8,6 milljónir punda á lokadegi félagaskiptagluggans.
Jesus segir að hann hafi tekið fullan þátt í undirbúningstímabilinu en síðan skyndilega verið látinn æfa frá liðsfélögum sínum.
„Enginn sagði mér neitt. Ég var að æfa með hópnum og svo, allt í einu, var ég látinn æfa einn frá hópnum,“ sagði Jesus.
Hann segir viðræður við Barcelona hins vegar hafa gengið mjög hratt og að hann hafi samþykkt félagaskiptin um leið og tækifærið kom.
Jesus lék alls 123 leiki fyrir Arsenal, skoraði 32 mörk og lagði upp 22.