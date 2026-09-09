Opnir fyrir því að selja til Manchester United næsta sumar

Manchester United gæti reynt að kaupa Adrien Truffert, vinstri bakvörð Bournemouth, næsta sumar.
David Ornstein segir líklegt að Truffert verði eftirsóttur eftir tímabilið og nefnir United sérstaklega í því samhengi, en félagið leitaði að vinstri bakverði í sumar.
Bournemouth var ekki tilbúið að selja þennan 24 ára gamla Frakka fyrir þetta tímabil en staðan gæti breyst næsta sumar. Félagið er sagt verðmeta hann á um 60 milljónir punda.
Truffert er uppalinn hjá Rennes í heimalandinu og kom til Bournemouth fyrir síðustu leiktíð. Hann er samningsbundinn félaginu til 2030.