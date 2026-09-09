Mourinho svarar þeim sem hafa verið að skjóta á leikstílinn

Jose Mourinho svaraði gagnrýnendum sínum eftir að Real Madrid vann Inter Milan 2-1 í Meistaradeildinni á Santiago Bernabeu.
Real komst í 2-0 með mörkum Kylian Mbappe og Federico Valverde á fyrstu 25 mínútunum en liðið náði ekki að ganga frá leiknum. Carlos Augusto minnkaði muninn fyrir Inter seint og stuðningsmenn Real létu óánægju sína í ljós með flauti.
„Ég vil frekar segja að þetta hafi verið brjálaður leikur. Það er mikið gagnrýnt þegar leikir eru leiðinlegir en þessi gat auðveldlega endað 7-6,“ sagði Mourinho.
Portúgalinn þurfti að stilla Trent Alexander-Arnold upp á miðjunni vegna leikbanna Eduardo Camavinga, Arda Guler og Bernardo Silva.
Mourinho viðurkenndi eftir leik að tilraunin hefði ekki verið fullkomin.
„Það er mjög skýrt að eiginleikar hans henta hægri bakverði, ekki miðjunni. Hann er ekki miðjumaður,“ sagði Mourinho.
Jude Bellingham fékk einnig dauðafæri til að koma Real í 3-0 en klúðraði og baðst síðar afsökunar á samfélagsmiðlum.