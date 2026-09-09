Messi kaupir annað knattspyrnufélag á Spáni

Lionel Messi er að kaupa spænska B-deildarfélagið Eldense, en þetta kemur fram í helstu miðlum.
Hinn 39 ára gamli Messi hefur náð bráðabirgðasamkomulagi við núverandi eigendur félagsins en kaupin eru meðal annars háð áreiðanleikakönnun og samþykki spænskra yfirvalda.
Gangi kaupin eftir verður Eldense annað spænska félagið í eigu Messi. Hann keypti Cornella, sem leikur í fimmtu efstu deild, fyrr á árinu en Eldense yrði fyrsta atvinnumannafélagið sem hann eignast á Spáni.
Eldense komst aftur upp í B-deildina í sumar en hefur ekki unnið í fyrstu fjórum leikjum tímabilsins. Félagið rak Claudio Barragan úr starfi þjálfara fyrr í vikunni.
Eldense var stofnað árið 1921 og leikur heimaleiki sína á Nuevo Pepico Amat, sem tekur tæplega 6 þúsund áhorfendur.