Meistaradeildin: Ensku liðin byrja vel - Meistararnir í PSG byrja með látum

Liverpool hóf Meistaradeildina á sigri þegar liðið vann Atlético Madrid 2-1 á Anfield.
Marcos Llorente kom Atlético yfir á 17. mínútu en Dominik Szoboszlai jafnaði metin á 40. mínútu. Alexis Mac Allister skoraði síðan sigurmark Liverpool fimm mínútum eftir hlé.
Paris Saint-Germain vann öruggan 6-1 sigur á Slovan Bratislava. Ousmane Dembélé skoraði tvö mörk og Ferran Torres gerði þrennu fyrir Parísarliðið.
Sporting vann þá 3-1 sigur á Galatasaray. Tyrkir komust yfir með sjálfsmarki Gonçalo Inácio en Geny Catamo, Luis Suárez og Rodrigo Zalazar sneru leiknum við fyrir portúgalska liðið.
Arsenal sótti einnig þrjú stig til Ítalíu með 1-0 sigri á Napoli. Martin Ødegaard skoraði eina mark leiksins á 75. mínútu og tryggði Lundúnaliðinu mikilvægan útisigur í fyrstu umferð deildarkeppninnar.