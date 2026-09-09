Luke Shaw sást ekki á æfingu og verður líklega ekki með í kvöld

Luke Shaw er líklegur til að missa af fyrsta leik Manchester United í Meistaradeildinni á tímabilinu þegar liðið tekur á móti Sabah í kvöld.
Shaw tók ekki þátt í lokaæfingu United á miðvikudagsmorgun þar sem hann fékk sérstakan hvíldar- og endurheimtardag.
Hinn 31 árs gamli bakvörður fór af velli seint í 2-2 jafnteflinu gegn Everton um síðustu helgi. United var þá 2-1 yfir áður en Ainsley Maitland-Niles jafnaði í uppbótartíma.
Ákvörðun Michael Carrick um að taka varnarmenn af velli undir lok leiksins var gagnrýnd af Gary Neville.
United mætir Manchester City á sunnudag og gæti því verið verið að hlífa Shaw fyrir þann leik.
Shaw er eini reyndi vinstri bakvörðurinn í aðalliði United, þó Noussair Mazraoui geti einnig leyst stöðuna.