Leikmaður á Englandi gæti orðið konungur í Úganda

Markvörður áhugamannaliðs í Englandi gæti orðið konungur í Úganda. Breskir miðlar fjalla um málið.
George Desmond Kamurasi, 36 ára gamall fyrirliði og markvörður South East Dons, er staddur í Úganda vegna útfarar Oyo konungs, frænda síns, sem lést úr krabbameini aðeins 34 ára gamall.
Víða er því haldið fram að Kamurasi hafi verið valinn næsti konungur Tooro-konungsríkisins. Hann er beinn afkomandi Babiito-konungsættarinnar en formleg ákvörðun liggur þó ekki fyrir.
Úganda er lýðveldi en þar eru nokkur hefðbundin konungsríki sem hafa menningarlegt vægi þótt konungarnir fari ekki með pólitísk völd.
Kamurasi hefur sjálfur beðið fólk um að sýna þolinmæði þar til sérstök konungsnefnd hefur lokið störfum sínum og segist nú fyrst og fremst einbeita sér að því að syrgja frænda sinn.
Kamurasi hefur samhliða þessu leikið með South East Dons í ensku utandeildinni. Liðið hefur vakið töluverða athygli og er komið í aðra umferð í undankeppni enska bikarsins.