Kostar tæpa 22 milljarða næsta sumar

Rayan, 20 ára kantmaður Bournemouth, er með riftunarákvæði í samningi sínum sem hljóðar upp á 130 milljónir punda.
Samkvæmt David Ornstein hjá The Athletic tekur ákvæðið þó ekki gildi fyrr en í félagaskiptaglugganum sumarið 2027.
Það þýðir að félög sem vilja tryggja sér Brasilíumanninn fyrir þann tíma þurfa að semja beint við Bournemouth um kaupverð.
Rayan er talinn einn áhugaverðasti ungi leikmaðurinn í herbúðum Bournemouth og hátt riftunarákvæðið sýnir vel hversu mikils félagið metur hann.
Ef eitthvert félag ákveður að virkja ákvæðið sumarið 2027 gæti Rayan orðið einn dýrasti leikmaðurinn sem farið hefur frá Bournemouth, en þangað til hefur félagið sterka samningsstöðu.