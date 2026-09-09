Kastaði rándýrum sólgleraugum félaga síns af rútunni - Viðurkennir að hafa ekki bætt honum það upp

Ben White viðurkennir að hafa aldrei bætt Martin Ödegaard það að hafa kastað 500 punda (rúmar 80 þúsund krónur) sólgleraugum hans í áhorfendaskarann á sigurhátíð Arsenal í vor.
White vakti mikla athygli þegar hann tók dýr Oakley-gleraugu af Odegaard og kastaði þeim út í mannfjöldann þegar Arsenal fagnaði fyrsta Englandsmeistaratitli sínum í 22 ár. Hann gerði það sama við Viktor Gyokeres.
Odegaard fuming at Ben White for throwing his sunglasses into the crowd is the highlight of the day imo pic.twitter.com/GQVl7v1n7H
— Andy Ha (@AndyHa_) May 31, 2026
„Ég bætti þau ekki, satt að segja. Þeir voru ekkert sérstaklega ánægðir með mig en þeir köstuðu líka einhverju af mínu dóti. Það náðist bara ekki á myndband,“ sagði White léttur.
White segir þó eftirminnilegasta augnablik hátíðarinnar hafa verið þegar stuðningsmaður kastaði ostborgara til hans.
„Ég var búinn að fá mér nokkra drykki þannig að ég þurfti að fá borgara á móti,“ sagði White og hló.