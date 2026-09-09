Jóhann Ingi skrifar um samstarfsmann sinn - „Hann bauð upp á orðaforða sem er ekki við hæfi barna“

Jóhann Ingi Hafþórsson, blaðamaður Morgunblaðsins, fjallaði í pistli sínum í vikunni um þau ótrúlegu áhrif sem enski boltinn getur haft á skap stuðningsmanna.
„Það er fyndið hvað útlenskur fótbolti getur haft mikil áhrif á andlega heilsu fólks. Hvernig ellefu leikmenn sem vita ekki einu sinni að þú sért til ráða því hvernig skapi þú ert í heilu helgarnar,“ skrifaði Jóhann í Morgunblaðið
Hann tók dæmi af samstarfsmanni sínum á íþróttadeild Morgunblaðsins, miklum stuðningsmanni Manchester United, sem mætti heldur betur ósáttur til vinnu eftir 2-2 jafnteflið gegn Everton. „Við vorum saman á vaktinni síðastliðinn sunnudag og það sauð á mínum manni þegar hann mætti til vinnu.“
United hafði komist 2-1 yfir þegar skammt var eftir en fékk svo á sig jöfnunarmark í uppbótartíma.
„Hann bauð upp á orðaforða sem er ekki við hæfi barna og var í alvörufýlu,“ skrifaði Jóhann og bætti við að um væri að ræða hlið á samstarfsmanninum sem hann hefði ekki séð áður.
Jóhann sagði þó að reiðin hefði ekki bitnað á öðrum. „Sem betur fer tók hann vel í létt skot ofanritaðs, lét reiðina ekki bitna á öðrum og sinnti vaktinni sinni vel að vanda á meðan reykurinn úr eyrunum á honum sást.“
Hann lauk pistlinum á því að segja að skapsveiflurnar væru eitt skýrasta merkið um að enski boltinn væri kominn aftur. „Við fögnum því, svo lengi sem pirringurinn fer ekki úr böndunum.“