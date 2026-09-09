Hátt fall - Gæti verið að fara í neðri deild þar sem goðsögn þjálfar

James Rodriguez gæti verið á leið aftur til Evrópu en hinn 35 ára gamli miðjumaður er í viðræðum við ítalska B-deildarfélagið Avellino.
Marca greinir frá því að Kólumbíumaðurinn sé að ræða við félagið um mögulegan samning.
Avellino er undir stjórn Alessandro Nesta, fyrrum landsliðs- og AC Milan-varnarmanns Ítalíu.
James er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Real Madrid en hann hefur komið víða við á ferlinum og leikið meðal annars á Spáni, Þýskalandi, Englandi og víðar.
Ef af félagaskiptunum verður myndi þetta marka athyglisverða endurkomu hans í evrópskan fótbolta.
Viðræðurnar eru sagðar standa yfir en ekki hefur enn verið greint frá því hvort samkomulag sé í höfn.