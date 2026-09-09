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DV
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Hátt fall - Gæti verið að fara í neðri deild þar sem goðsögn þjálfar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 10. september 2026 08:00
James Rodriguez. Mynd/Getty

James Rodriguez gæti verið á leið aftur til Evrópu en hinn 35 ára gamli miðjumaður er í viðræðum við ítalska B-deildarfélagið Avellino.

Marca greinir frá því að Kólumbíumaðurinn sé að ræða við félagið um mögulegan samning.

Avellino er undir stjórn Alessandro Nesta, fyrrum landsliðs- og AC Milan-varnarmanns Ítalíu.

James er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Real Madrid en hann hefur komið víða við á ferlinum og leikið meðal annars á Spáni, Þýskalandi, Englandi og víðar.

Ef af félagaskiptunum verður myndi þetta marka athyglisverða endurkomu hans í evrópskan fótbolta.

Viðræðurnar eru sagðar standa yfir en ekki hefur enn verið greint frá því hvort samkomulag sé í höfn.

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