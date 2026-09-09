Haaland sparar ekki stóru orðin - „Við höfum náð í algjöran gimstein“

Erling Braut Haaland hrósaði Ayoub Bouaddi, liðsfélaga sínum hjá Manchester City, í hástert eftir 2-0 sigur á Porto í Meistaradeildinni í gær.
Hinn 18 ára gamli Bouaddi var í byrjunarliði City í fyrsta sinn og stóð sig frábærlega á miðjunni. City keypti Marokkóann fyrir um 85 milljónir punda frá Lille í sumar.
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„Hann átti frábæran leik. Ég sagði forseta félagsins á æfingu fyrir nokkrum vikum að hann væri ótrúlegur. Við höfum náð í algjöran gimstein,“ sagði Haaland.
Norðmaðurinn, sem skoraði bæði mörk City, sló einnig á létta strengi.
„Hann hefði átt að senda á mig í seinni hálfleik þegar ég var aleinn. Ég var svolítið pirraður, þannig að hann átti góðan leik fyrir utan þessa sendingu,“ sagði Haaland léttur.