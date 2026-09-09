Glaumgosi sem vakti athygli á Englandi leggur skóna á hilluna

Adel Taarabt hefur tilkynnt að hann sé hættur í knattspyrnu, 37 ára að aldri.
Marokkómaðurinn lék með níu félögum á ferlinum og var síðast á mála hjá Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Taarabt hóf feril sinn hjá Lens en fór ungur til Tottenham. Hann lék einnig með Fulham en er helst minnst fyrir tíma sinn hjá QPR.
Taarabt var í lykilhlutverki þegar QPR vann Championship-deildina árið 2011. Hann skoraði þá 19 mörk og lagði upp 21 til viðbótar og var valinn besti leikmaður deildarinnar.
„Fótboltinn hefur verið stór hluti af lífi mínu í mörg ár. Hann gaf mér ótrúlegar minningar og tækifæri til að kynnast frábæru fólki,“ skrifaði Taarabt.
Hann þakkaði öllum félögum, þjálfurum, liðsfélögum og stuðningsmönnum sem fylgdu honum á ferlinum.