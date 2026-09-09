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DV
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Gamlar syndir fylgdu Jamie Vardy sem mátti ekki spila í gær

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 9. september 2026 19:00
GettyImages

Jamie Vardy þarf að bíða með frumraun sína fyrir Burnley vegna leikbanns sem fylgir honum frá tíma hans á Ítalíu.

Vardy, sem er 39 ára, samdi við Burnley til loka tímabilsins á sunnudag og margir bjuggust við að sjá hann í leiknum gegn Wrexham á þriðjudag.

Hann var hins vegar ekki í hópnum þar sem hann þurfti að taka út eins leiks bann eftir að hafa safnað fimm gulum spjöldum með Cremonese í Serie A á síðasta tímabili. Fimmta spjaldið kom í lokaumferðinni gegn Como.

Vardy var þó á staðnum og fylgdist með nýju liðsfélögum sínum gera 1-1 jafntefli við Wrexham.

Nicky Hayen, stjóri Burnley, segir Vardy hungraðan í að hjálpa liðinu og vonast til að geta notað reynslu hans og markaskorun þegar leikbanninu lýkur.

 

 

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