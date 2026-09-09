Gamlar syndir fylgdu Jamie Vardy sem mátti ekki spila í gær

Jamie Vardy þarf að bíða með frumraun sína fyrir Burnley vegna leikbanns sem fylgir honum frá tíma hans á Ítalíu.
Vardy, sem er 39 ára, samdi við Burnley til loka tímabilsins á sunnudag og margir bjuggust við að sjá hann í leiknum gegn Wrexham á þriðjudag.
Hann var hins vegar ekki í hópnum þar sem hann þurfti að taka út eins leiks bann eftir að hafa safnað fimm gulum spjöldum með Cremonese í Serie A á síðasta tímabili. Fimmta spjaldið kom í lokaumferðinni gegn Como.
Vardy var þó á staðnum og fylgdist með nýju liðsfélögum sínum gera 1-1 jafntefli við Wrexham.
Nicky Hayen, stjóri Burnley, segir Vardy hungraðan í að hjálpa liðinu og vonast til að geta notað reynslu hans og markaskorun þegar leikbanninu lýkur.