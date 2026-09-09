Fyrrum leikmaður Liverpool leitar að nýju félagi á LinkedIn

Fyrrverandi leikmaður Liverpool, Ovie Ejaria, hefur gripið til óvenjulegra leiða í leit að nýju félagi og sett inn auglýsingu á LinkedIn.
Þessi 28 ára gamli miðjumaður er laus allra mála eftir að samningur hans við Real Oviedo rann út í sumar. Hann lék aðeins átta leiki með spænska félaginu.
„Ég er samningslaus og leita að rétta tækifærinu,“ skrifaði Ejaria og tók fram að hann gæti leikið alls staðar á miðjunni auk þess að spila á vinstri kantinum.
Ejaria var á mála hjá Liverpool frá 2016 til 2020 en lék aðeins átta leiki fyrir aðalliðið. Hann hefur einnig leikið með Sunderland, Rangers og Reading.
„Ef þið vitið um félag sem leitar að miðjumanni, endilega sendið mér skilaboð,“ skrifaði Ejaria enn fremur.