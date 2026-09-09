Frá í tvær vikur eftir vel heppnaða hjartaaðgerð

Scott McTominay, miðjumaður Napoli, ætti að geta snúið aftur til æfinga eftir tvær vikur eftir vel heppnaða hjartaaðgerð.
Skotinn, sem er 29 ára, hefur verið greindur með væga og góðkynja hjartsláttartruflun. Aðgerðin fór fram í Manchester á þriðjudag og samkvæmt Napoli gekk hún að óskum.
Í aðgerðinni er notuð hita- eða kuldaorka til að mynda örsmá ör í hjartanu sem eiga að stöðva röng rafboð og koma hjartslættinum aftur í eðlilegt horf.
„Aðgerðin heppnaðist fullkomlega. McTominay mun hvíla í tvær vikur og hefja síðan æfingar á ný,“ sagði í tilkynningu Napoli.
McTominay missir því meðal annars af fyrsta leik Napoli í Meistaradeildinni gegn Arsenal.
Leikmaðurinn sjálfur hefur sagt að málið sé ekki áhyggjuefni og að aðgerðin hafi verið skipulögð um nokkurt skeið með félaginu.