Kendry Paez er ekki í framtíðaráformum Xabi Alonso hjá Chelsea og fær ekki að æfa með aðalliðinu að svo stöddu.
Hinn 19 ára gamli Paez sneri aftur úr láni hjá River Plate í síðasta mánuði en Chelsea tókst ekki að lána hann aftur áður en félagaskiptaglugganum var lokað.
„Nei, hann er ekki hluti af áætlununum. Eins og staðan er núna er hann ekki hluti af aðalliðshópnum,“ sagði Alonso.
Chelsea keypti Paez frá Independiente del Valle fyrir 17,3 milljónir punda en hann hefur enn ekki leikið fyrir aðallið félagsins. Hann var á láni hjá Strasbourg á síðasta tímabili.
Alonso tók jafnframt skýrt fram að staða Estevao væri allt önnur. Brasilíumaðurinn væri fullkomlega inni í hans áætlunum og hefði sýnt frábært hugarfar þrátt fyrir takmarkaðan spilatíma.