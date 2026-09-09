Er þetta arftaki Van Dijk á Anfield? - Manchester United hefur einnig áhuga

Malick Thiaw, miðvörður Newcastle, er orðaður við Liverpool og Manchester United.
Þessi 25 ára gamli Þjóðverji hefur staðið sig vel frá því hann kom til Newcastle frá AC Milan árið 2025 og er orðinn algjör lykilmaður undir stjórn Matthias Jaissle.
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Liverpool horfir til Thiaw sem mögulegs arftaka Virgil van Dijk, sem er orðinn 35 ára. United vill sömuleiðis styrkja miðvarðarstöðuna næsta sumar og fylgist grannt með stöðu mála hjá Þjóðverjanum.
Engar viðræður hafa átt sér stað en. Það er talið að Newcastle vilji allt að 70 milljónir punda fyrir kappann.