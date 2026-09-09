Enska úrvalsdeildin virðurkennir að meistararnir hafi verið grátt leiknir af dómaranum

Arsenal átti að fá vítaspyrnu undir lok 1-0 sigurs liðsins gegn Aston Villa samkvæmt úrskurði nefndar ensku úrvalsdeildarinnar.
Bruno Guimaraes komst inn í vítateig Villa þegar Ian Maatsen braut á honum á áttundu mínútu uppbótartíma. Dómarinn Jarred Gillett dæmdi ekkert og VAR greip ekki inn í.
Nefndin var einróma um að um mistök hefði verið að ræða. Maatsen fór í Guimaraes án þess að snerta boltann og Arsenal hefði því átt að fá víti.
Þá hefði Maatsen einnig átt að fá sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir brotið.
Þetta eru fyrstu dómaramistökin sem nefndin skráir í leik Arsenal síðan VAR greip ekki inn í þegar Myles Lewis-Skelly fékk rautt spjald gegn Wolves í janúar 2025.